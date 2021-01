Fuld kompensation: Zoologiske haver skal ikke straffes for samfundssind

Den 18. marts sidste år satte coronaviruspandemien en midlertidig stopper for besøgene hos de eksotiske dyr i Odense Zoo.

Nedlukningen kom på baggrund af de anbefalinger, der på daværende tidspunkt kom fra regeringen og sundhedsmyndighederne.

Men officielt blev de zoologiske haver først lukket med en ændring af forsamlingsforbudsbekendtgørelsen, som trådte i kraft 11. maj.

54 dage før den officielle nedlukning var de zoologiske haver altså lukket, fordi de lukkede ned for at undgå spredning af coronavirus.

Men derfor har der efterfølgende været tvivl i branchen om, i hvilken periode de udendørs anlæg har været påbudt lukket – og dermed hvilken periode de kan få kompensation for.

Det må ikke skade de zoologiske anlæg

I regeringen mener man ikke, at de udendørs zoologiske haver skal straffes for at have udvist samfundssind i en kritisk situation, hvor coronasmitten bredte sig.

- Derfor er jeg glad for, at vi nu kan åbne op for bedre og længere kompensationsmuligheder, siger fungerende erhvervsminister Dan Jørgensen (S) i en pressemeddelelse.

Det betyder helt konkret, at de udendørs zoologiske anlæg kan få 100 procent kompensation for faste omkostninger i den forlængede periode, hvis de ikke har haft nogen omsætning.

- Det er vigtigt, at det ikke skader de zoologiske anlæg, at de har ageret ansvarligt og sidste år hjalp med at holde smitten nede. Derfor er det godt, at vi får slået fast, at anlæggene kan få fuld kompensation tilbage fra marts, hvis de ikke har haft nogen omsætning, siger kulturminister Joy Mogensen.

Kompensationsbeløbene vil blive reguleret i Erhvervsstyrelsens efterkontrol, så der ikke skal ansøges på ny, står der i pressemeddelelsen.