For fuld udrykning: Så hurtigt når politiet frem til dig

Fyns Politi var i gennemsnit 26 sekunder langsommere i 2019 end året før. Fra en fynbo ringede til alarmcentralen, til patruljebilen nåede frem, gik der sidste år i gennemsnit ti minutter og ti sekunder.

Hvert år opgør Rigspolitiet, hvor hurtigt de blå blink når frem - de såkaldte responstider.

Responstider dækker over mange former for politiarbejde, forklarer Lars Bramhøj, der er chefpolitiinspektør ved Fyns Politi.

- Nogle gange skal vi hurtigst muligt frem til et trafikuheld. Andre gange får vi at vide, at det ikke haster, da de involverede ikke er kommet til skade, og at der ikke er trafikgener. Men begge scenarier tæller med i statistikken over responstider, siger Lars Bræmhøj.

I 2019 er responstiden blevet kortere i fem fynske kommuner. Det gælder blandt andet i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor politiets patruljer er 1 minut og 57 sekunder hurtigere fremme end i 2018.

- Vores mål er naturligvis at komme ud til borgerne hurtigst muligt, siger chefpolitiinspektøen.

Omvendt når politiet tilsvarende langsommere frem i Nyborg. Her ventede man i gennemsnit 1 minut og 59 sekunder længere på hjælpen fra politiet i 2019 i forhold til året før.

- Når responstiderne i nogle kommuner kan svinge meget fra år til år, så hænger det sammen med, at enkelte begivenheder kan ændre statistikken markant i kommuner med lidt kriminalitet og færre anmeldelser, siger Lars Bramhøj.

Han mener dog heller ikke, at målet nødvendig is skal være at udligne responstiderne i alle de ti fynske kommuner.

- Vi kan ikke sammenligne det på den måde. Vi er nødt til at have flere patruljer dér, hvor kriminaliteten er høj, og det vil give en differentiering på den ene eller den anden måde. Vi skal hele tiden at sørge for, at den responstid, vi har, bliver så kort som overhovedet muligt, forklarer chefpolitiinspektøren.

I Odense er der den hurtigste responstid blandt de ti fynske kommuner. Her er politiet syv minutter og 27 sekunder om at komme frem.

Responstiden er 20 sekunder hurtigere end i Svendborg, der har den næst hurtigste responstid.

Rigspolitiet har kun inkluderet alarmopkald, hvor politiet kører først. Det betyder, at alarmopkald fra fynboer om eksempelvis brand ikke tæller med i opgørelsen - heller ikke selvom politiet efterfølgende er ankommet til stedet.