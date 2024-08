Fynske Christian Eriksen har endnu ikke været på banen i denne sæson for sin klub Manchester United. Alligevel blev hans tirsdag udtaget til de kommende landskampe.

- Det er selvfølgelig en ærgerlig situation, at Christian er der lige nu, men han er så god en spiller for os, at han stadig kan bidrage med en masse, og det så vi også under EM. På den lange bane er det selvfølgelig uholdbart, men for nu er vi ikke så bekymrede, siger fungerende landstræner Lars Knudsen. Det skriver TV2 Sport.