Fyldt og udsolgt: Fynboerne forlængst klar til fodboldfest

På en café ikke langt derfra sidder Emil Nannestad Hansen fra Valby med sin veninde, de har begge fået trøjer i god tid. Han håber på en 1-1 sejr med straffespark til Danmarks fordel.

- Vi tager til Odense til en af storskærmsarrangementerne. Så må vi se, om det bliver den fulde fest eller gravøl, vi skal opleve, siger Emil Nannestad Hansen.

- De skal have bank

Men at få plads til et af de mange arrangementer kan gå hen og blive en udfordring. Allerede i løbet af eftermiddagen måtte Storms Pakhus skrive, at alt var optaget. Samme melding kom fra GASA Petanque & Shufflebar, ligesom flere storskærmsarrangementer også er udsolgt.

Overalt på de sociale medier har man kunnet se, at folk er mødt op til åbningstid for at være sikker på en god plads.

I Storms Pakhus sidder Clara Butoldi, Maria Werth og Sofia Werth. De er kommet tidligt for at få et bord, men det kan allerede klokken 12.00 have lange udsigter. De må indtil videre nøjes med at sidde på kasser og vente tålmodigt.

- Fordi ellers får vi ikke en bænk. Vi har ikke fået en endnu. Og vi mangler et bord, siger Maria Werth grinende med sine veninder.