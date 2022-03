Fyn er film: Disse film blev produceret på Fyn i 2021

Juleøen Fyn

I 2021 fik FilmFyn mulighed for at støtte to tv-serier, ’Tinka og sjælens spejl’ og ’Julehjertets hemmelighed’, der begge får premiere 1. december 2022 på henholdsvis TV 2 og DR.

- Med de to julekalendere, er vi i gang med et turismeprojekt, der skal være med til at tiltrække turister til Fyn og gøre Fyn mere synlig, siger direktøren for FilmFyn.