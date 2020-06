Fyn er film: Filmklassiker får nyt liv på øen

Det skønne ved Buster er, at han gør, hvad han vil og tør leve, præcis som den han er Barbara Crone, producent, filmen Buster

Det samme gør den over Fyn i midten af august, når optagelserne til en ny version af den gamle klassiker Busters Verden starter.

Selvom den originale film er fra 1984, har den stor aktualitet i dag, mener producenten bag.

- Historien er om muligt endnu mere aktuel i dag. Børnene skal få en oplevelse af, at man kan være den, man er. Det har alle godt af at blive mindet om, siger Barabara Crone, der er en af producenterne bag filmen.

Mere trylleri tilbage i samfundet

Og netop Buster-karakteren kan hjælpe med at minde folk om det. Hans rolle og karakter har et vigtigt budskab til børnene i dagens Danmark.

- Det skønne ved Buster er, at han gør, hvad han vil og tør leve, præcis som den han er. I dag er der et enormt pres på børnene fra både sociale medier, skolen og samfundet. De bliver bombarderet med, hvordan de skal være og se ud, siger Barbara Crone og fortsætter:

- Der er ikke meget magi og trylleri tilbage i vores samfund.

Den nye version skal blot hedde 'Buster' og bliver en fortolkning af bogen med moderne twists. Mere kan producenten ikke afsløre, udover at karaktererne og historien overordnet bliver den samme.

Projektet bliver støttet af FilmFyn, der er er glade for samarbejdet om den store film.

- Det er en ikonisk dansk børnefilm, og det er super skønt at medvirke til, at dagens børn kan få mulighed for at opleve den, siger direktør i FilmFyn Klaus Hansen til TV 2/Fyn.

- Fyn er film

Både filmens instruktør og producere har mange og gode erfaringer med at lave film på Fyn, og vi glæder os meget til at komme tilbage. Fyn skal det være – Fyn er film Hans Bülow Ungfelt, producent på filmen

Filmen skal optages i områder omkring Odense og Kerteminde. Barbara Crone har efterhånden lavet en del film på Fyn, og hun er glad for at vende tilbage.

- Der er utroligt mange velegnede områder til at lave det her, og det er også et rigtig godt produktionsmiljø der er på Fyn. Man føler sig velkommen her. Det betyder faktisk mere, end man tror, siger Barbara Crone, der bakkes op af sin kollega:

- Både filmens instruktør og producere har mange og gode erfaringer med at lave film på Fyn, og vi glæder os meget til at komme tilbage. Fyn skal det være – Fyn er film, siger Hans Bülow Ungfelt, der er den anden producent på filmen.

Støtten fra FilmFyn var også en af faktorerne, der filk filmen til Fyn, ligesom en del andre film inden for de senere år.

Senest har FilmFyn støttet Bille Augusts filmatisering af Karen Blixens liv, hvor optagelserne er i fuld gang. Desuden er Lykke-Per også optaget på Fyn med støtte fra den fynske filmfond.

Det glæder direktøren at få så store projekter til øen.

- FilmFyn er blevet en integreret del af den store danske filmbranche. Og at få Buster er helt klart med til at understrege det, siger Klaus Hansen.

Filmen Buster forventes at få biografpremiere i juni 2021 og har blandt andre Manfred Weber, Kerstin Jannerup Gjesing, Ibi Støving, Magnus Millang og Henning Jensen på rollelisten.