Fyn får blæsende og kold palmesøndag

- Det er en to til tre grader for morgenstunden, men kommer man udendørs, så er det blæsende. Frisk til hård vind fra vest og nordvest gør, at de er bidende koldt, siger Ellen Nybo fra TV 2 Vejret.

Til eftermiddag - når temperaturen når sit højeste - vil termometeret sige seks til syv grader.

Regn til dele af Fyn

Men i løbet af dagen vil der også komme flere skyer på himlen over Fyn, og sidst på eftermiddagen vil der komme nedbør fra bygerne.

Det ser dog ud til, at store dele af Fyn går fri, mens andre bliver ramt.

- De rammer især den sydlige del af Fyn og blandt andet Langeland og Ærø, fortæller Ellen Nybo.