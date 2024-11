Fyn får i pose og sæk til tunge ting: Både skibsbyggeri og vindmøller er brandvarmt på Lindø

Og den politiske bevågenhed er man glad for hos Large Structure Production, der kommer ovenpå et europæisk topmøde på Odense Havn, der udpeger Lindø til stedet, som skal være med til at løfte og udvikle den grønne omstilling i Danmark.

- Det giver os mulighed for at definere og udarbejde nye projekter, som vi kan søge om, siger professor Christian Schlette, der er leder af SDU-forskningsprojektet LSP.

Han gør dog opmærksom på, at også andre universiteter formentlig vil byde ind med projekter, men at SDU-centrets ekspertise er unik.

Og succes avler åbenbart succes.

Large Structure Produktion, der samarbejder med private virksomheder om udvikling af robotværtøjer til tunge løft og produktion til offshore, konstruktionsopgaver, krigsskibe og skibsbygning, har de seneste fire år selv skaffet i omegnen af 300-400 millioner kroner og har en planhorisont frem til 2029.