Fyn går Agurk Her er de fem bedste mad-klimaråd: Tre eksperter mødtes i et supermarked med en bunke papirudklip

Personligt har klimaforsker Sebastian Mernild ikke fuldstændig droppet kødet.

- Vi spiser stadig kød derhjemme, men mindre end før. Og så er vi blevet gode til ikke at smide mad ud i samme grad som før. I løbet ad ugen kører vi opsamlingsheat og får rester, sagde han og tilføjede:

- Det her råd med at tage forandringer i små dele er godt. Ingen kan vende det hele rundt på én gang.

Kristin B. Munksgaard, leder af SDU Business School, supplerede:

- Min søn siger nogle gange, at det ikke nytter noget, at han gør noget bestemt. Det giver jeg ham aldrig ret i.

Køb lokalt holder ikke

Henrik Wenzel, professor i cirkulær økonomi, tog hurtigt ét af rådene op i hånden og viftede med det.

- Det her råd om at købe lokalt, den holder ikke. Det er ikke så klimabelastende, som man skulle tro, når man transporterer varer til Danmark. Produktionen i Danmark skal være meget klimavenlig, før det går op med den klimabelastning der er, når vi transporterer varer til Danmark i skibe for eksempel, sagde Henrik Wenzel.

Til gengæld fremhævede han et andet råd, som han synes, skulle være en del af de fem råd. Nemlig at være nysgerrig på nye smage.

- Blåmuslinger er supergode for klimaet - både at spise, og så filtrerer og renser de havbunden, sagde han.

Sebastian Mernild var enig med Henrik Wenzel og havde en tilføjelse:

- Jeg synes, at det her med udseende på maden er vigtigt, sagde han med henvisning til, at man godt kan spise krumme agurker uden at gå på kompromis med smagen.