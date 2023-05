Fyn går agurk: Sådan hacker du din hjerne til at spare i hverdagen

Derfor kan man hurtigt sætte sig op til fiasko, hvis man går fra at skifte klimadyrt oksekød ud med en gulerod.

- Hiv fat i den store oksebøf, lammekødet eller hakkebøffen, der kan du virkelig flytte dig. Men lad være med at flytte den over til en fuldstændig plantebaseret kost. Byt det til et andet stykke kød: kylling eller gris, siger Thomas Lütken og fortsætter.

- Start med noget, du godt kan lide, og lav det til et hverdagseventyr. Et hverdagseventyr er noget, der er fedt at gøre i stedet for. Måske dine børn opdager, at de kan lave en fuldstændig fantastisk og eksotisk ret med kylling i, så har vi lige pludselig glemt, at det var oksekødet, der styrede vores måltid fredag aften.

Det er helt normalt

Klimavenlighed behøver ikke være den primære motivation for at ændre sine kostvaner. Det kan der være mange gode grunde til.

- Er man ikke typen, der går op i klimaet, vil jeg alligevel anbefale at bytte kødet ud. Det er vanvittigt dyrt nu, så der er penge at spare.

Og sidder du nu tilbage med tanker som "det går aldrig" eller "vi har prøvet før, det virkede ikke", så frygt ej, er beskeden fra vanebrudseksperten.

- Hvis du lige nu sidder og tænker: "Kan jeg finde ud af det her? Er der et godt liv med en anden slags mad?". Så kan jeg glæde dig med, at du lige nu er blevet ramt af dit mentale vogtersystem. Det vil langsomt, men sikkert blive anderledes, når du prøver det nye af og finder ud af, at det godt kan være ret fantastisk.

