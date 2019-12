Fyn hårdest ramt: Politiet giver råd til at undgå indbrud

Julen nærmer sig og dermed også juleferien - for de fleste. For nogle af dem, der ikke holder fri, er indbrudstyvene.

Med 1.047 anmeldte indbrud i beboelse 23.-31. december sidste år er det en periode med mange indbrud over hele landet.

Og særligt fynboerne blev hårdt ramt, viser tal fra Danmarks Statistik.

Med 143 anmeldelser sidste år var det den landsdel, hvor der var flest indbrud per indbygger.

Låse er ikke en hindring

På juleaftensdag var der 250 anmeldte indbrud sidste år, og det var dermed den dag med klart flest indbrud i året. Nytårsaftensdag var med 152 indbrud i beboelse også på topti over dage med mange indbrud i 2018.

Og ifølge Fyns Politi er det ikke nok bare at låse døre og vinduer, hvis man tager væk hen over jul og nytår - også selvom det kun drejer sig om én dag.

Indbrudstyve ser sjældent låse som en udfordring, og er huset mørklagt og indkørslen tom, er scenen sat til det perfekte indbrud, mener vicepolitiinspektør Jesper Pedersen.

- Det handler om at få hjemmet til at se beboet ud, og at man står sammen i nabolaget, så indbrudstyvene vælger jeres huse fra. Indbrudstyvene er sjældent uprofessionelle på deres felt, og de ved udmærket godt, hvad de skal holde øje med. Et hus, der ser forladt ud, er lige til at gå til, siger han.

Derudover kan det også være en god og effektiv ide at gøre det til en vane at hilse på folk i kvarteret. Specielt når man ikke kender dem.

- Tyve bryder sig ikke om at blive genkendt. Når man hilser på tyven, er han blevet set, og så er der risiko for, at han er blevet genkendt. Det kan få tyven til at forlade området, siger vicepolitiinspektør.

Fyns Politis råd til at sikre mod indbrud 1. Lad lys, radio og tv stå tændt. Brug et tændsluk ur eller en anden timerfunktion, gerne så det slukker og tænder på forskellige tidspunkter. Slå ringeklokken fra.



2. Sæt bevægelsessensorer på din udendørsbelysning, så lyset automatisk tænder, hvis en ubuden gæst lister sin ind på grunden.

3. Lad være med at rydde op. Lad opvasken stå, vasketøjet hænge, sengene være uredte og legetøjet flyde på gulvet. Lidt rod får det til at se ud som om, der er nogen hjemme.

4. Gem værdifulde ting væk, så de ikke er synlige fra vinduerne

5. Få naboerne til at holde øje med dit hus, sætte en bil i indkørslen, tømme postkassen og bruge din skraldespand. Foreslå naboen at gå ture ved dit hus – og har det sneet, må de gerne traske rundt foran huset døre, garage, carport osv.

6. Lad være med at melde ud på de sociale medier, at du ikke hjemme.

7. Tilmeld dig Nabohjælp og hent deres nye App.

Flest indbrud på bestemt ugedag

Det er dog ikke kun i juledagene, man skal være opmærksom. Ser man på de forskellige ugedage, er det ofte på fredage, at tyvene går på togt.

Dermed var det også den ugedag, hvor mere end en femtedel af alle indbrud i 2018 fandt sted.

Otte af de ti dage, hvor der i løbet af året var flest indbrud, var fredage - de resterende var juleaften og nytårsaften.