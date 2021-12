Fyn hårdt ramt af juleindbrud: - Jeg har det rigtig ubehageligt i kroppen

- Villakvarteret er jo et godt sted for en indbrudstyv at lave sin kriminalitet. Det er også der, der findes de koster, man typisk løber efter i julen, fortæller Jesper Weimar Pedersen, der er vicepolitiinspektør ved Fyns Politi.



Efter et indbrud på Islandsvænget i Middelfart har politiet frigivet overvågningsbilleder af to mænd, der formodes at have begået et eller flere indbrud i området.