Fyn investerer mindst i slidte skoler og hullede veje

Kommunerne skal opjustere

Den store forskel på investeringerne i de kommunale anlæg kommer til at ramme de fynske kommuner på den lange bane.

Det slår Steen Johansen, formand for DI Byggeri Fyn, fast.

- Jeg er ikke blind for, at kommunernes økonomi er presset, og at der venter benhård prioritering forude. Samtidig har jeg lyst til at sige, at besparelser på vedligehold af institutioner, plejehjem og trafikforhold er en kortsigtet løsning, som vil betyde store udskrivninger til reparationer i fremtiden, siger han.

Manglende investeringer i de kommunale anlæg ender i sidste ende med at koste på energieffektivisering.

Det efterlader en stor regning hos kommunen. Især efter elprisen er blevet dyrere end de foregående år.

Den potentielle regning, er de fynske borgmestre meget opmærksomme på. Derfor har både Nyborg Kommune og Assens Kommune opjusteret deres budget fra 2023.

Hvorfor har I ikke brugt flere penge på anlægsinvesteringer de seneste år?

- Vi har evnet at rette op på det merforbrug, som gjorde, at vi måtte nedprioritere de kommunale anlægsinvesteringer. Derfor måtte vi spare der, og det hævner sig på lang sigt. Derfor har vi også sat budgettet op til 105 millioner kroner i 2023, siger Søren Steen Andersen.

- Vi bygger ikke for at bygge noget. Der skal være økonomi til det hele, og vi har skubbet nogle store projekter fra den periode. Vi skal have bygget et nyt sundhedshus, og helt generelt opjusterer vi vores budget. Vi kommer til at gå fra omkring 68 millioner årligt til 110 millioner, siger Kenneth Muhs (V), borgmester i Nyborg Kommune.

En nyhed, som glæder DI Fyn og de fynske erhvervsdrivende. Mere fokus på anlægsinvesteringer i de fynske kommuner fører nemlig til bedre betingelser for håndværkerne.

- Det jo den udvikling, vi gerne vil se. Det er godt for klimaet, det er godt for beskæftigelsen, og så er det godt for kommunens fremtidige budgetter. Jeg er spændt på tallene fra 2023, men jeg håber, at Fyn kommer op omkring landsgennemsnittet, siger Steen Johansen.

I Assens Kommune har de en helt særlig borger, der gerne gør lidt ekstra for at holde lokalområdet rent at bo i.