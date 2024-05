Fyn kan få vigtig rolle for presset dyreart

Meget mere levende natur og ilt til Danmarks gispende biodiversitet kræver store områder med sammenhængende natur på minimum 500 og gerne 5000 hektar.

Men det kan vi faktisk sagtens få i Danmark. Uden at ruinere statsbudgettet, lyder budskabet i en ny rapport, som er udgivet af Københavns Universitet, skriver Ritzau.

Biolog hos Dyrenes Beskyttelse Nicolaj Lindeborgh kalder det et markant tiltag for at hjælpe naturen i Danmark, hvis anbefalingerne i rapporten udmøntes.

- Et (...) eksempel kunne være skovmåren, der (...) er presset. Den er presset på plads og findes stort set ikke på Fyn længere. Den har brug for mere urørt skov og hule træer, som den kan yngle i. Det vil den få med tiltagene.