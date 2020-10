Fyn mangler varme hænder: Kun én ud af 20 sosu-medarbejdere er på fuldtid

Kun fem procent af det sosu-personale, der arbejder med ældre på Fyn, har en 37 timers arbejdsuge.

Det vil sige, at det meget ofte er nye ansigter, der møder de ældre på plejehjem og hjemmeplejen.

Og det er et stort problem, mener fagforeningen FOA.

- Det er stik imod det, de ældre har brug for: En social- og sundhedshjælper eller -assistent, som kan sige "vi ses i morgen". Det bliver sværere og sværere for kommunerne at skaffe nok kvalificeret arbejdskraft, men det er ikke holdbart, når man i stigende grad hyrer løstansatte vikarer i stedet for fast personale, siger sektorformand for FOA, Torben Hollmann.

Store fynske forskelle

Der er kæmpe forskel på, hvor gode kommunerne på Fyn er til at få flere medarbejdere i ældreplejen til at arbejde på fuldtid.

I Nyborg Kommune arbejder 11,5 procent af de ansatte 37 timer, mens det står helt anderledes til i Assens. Her er kun 2,6 procent ansat på fuldtid, viser en rapport fra Social- og Indenrigsministeriet.

På landsplan er hver tiende medarbejder i ældreplejen ansat på fuldtid, mens over syv ud af ti arbejder færre end 37 timer. I de fynske kommuner er det i gennemsnit otte ud af ti, som arbejder deltid.

- Vi er helt afhængige af, at problemet med den store andel af deltidsstillinger i ældreplejen bliver løst. Ellers kan fremtidens ældre ikke få den hjælp, de har brug for, siger Torben Hollmann.

28 procent af de deltidsansatte vil gerne op i tid, viser rapporten.

- Kommunerne skal for det første tilbyde flere fuldtidsstillinger. Men hele måden, arbejdsgiverne planlægger arbejdet på, skal op til revision – og det er vigtigt, at medarbejderne tages med på råd, siger Torben Hollmann og fortsætter:

-Du får ikke flere til at tage flere timer, hvis timerne bliver lagt, så det går ud over privatlivet, og så skal der skabes et bedre arbejdsmiljø.

Deltids- og fuldtidsansatte. GRAFIK: FOA

Stigning i brugen af vikarer

Rapporten fra Social- og Indenrigsministeriet viser også, at der er kommet langt flere timelønnede vikarer i kommunerne. På Fyn er det især Odense Kommune, der har et højt forbrug af vikarer, mens Ærø og Langeland har langt færre vikarer.

I de første otte måneder af 2020 er der generelt slået lidt flere fuldtidsstillinger op. Hver femte stillingsopslag for social- og sundhedsmedarbejdere på landsplan var en fuldtidsstilling, viser en gennemgang af stillingsopslagene, som FOA har lavet.

FOA og en række andre fagforbund er netop gået sammen med Kommunernes Landsforening for at få flere til at gå op på fuld tid.

På Fyn er Odense Kommune gået med i projektet som nøglekommune.

Rapport fra Sundheds- og Indenrigsministeriet