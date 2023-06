Fyn oplever ekstrem tørke - kan slå rekordår

Spørger man de helt store regnemaskiner hos DMI, så er der lagt an til, at 2023 kan slå det mest tørre år hidtil af pinden.

Noget der vil betyde, at du skal have købt endnu mere solcreme og flere læskende drikke for at komme igennem sommeren.

Det fynske tørkeindeks har hvert fald indtil videre lagt sig pænt op af rekordåret 2018, der uden sammenligning er det meste tørre år, som DMI har målt i Danmark.

Kigger man på tørkeindekset, så ligner det faktisk, at det allerede nu er en del tørrere i år end i 2018.

Som du kan se, så har Fyn nemlig ligget i toppen af tørkeindekset siden 5. juni i år. I 2018 nåede Fyn første det niveau 1. juli. Introduktionen af en ny regnemetode i 2023 gør dog, at tallene ikke kan stilles helt skarpt op mod hinanden på den måde.