Fyn overhalet indenom - men rekorden er stadig mulig

Fyn har ligget som højdespringer på DMI's vejrkort meget af dagen og med over 35 grader bevæget sig tættere og tættere på at ramme den varmeste julidag i Danmark nogensinde.

Men den lille Vestjyske by Borris overhalede indenom, da de kl. 15 målte 35,6 grader. Det er 0,3 grader end den hidtidigt varmeste julidag.

Den blev målt helt tilbage på Mors og i Studsgård i 1941, men nu er både den og Fyns temperatur altså slået.

Op - ned - og op igen

Efter termometeret var helt oppe på 35,1 grader kl. 14.40, så det nemlig ud til at være nok varme for denne omgang. Her dalede den nemlig hurtigt med 1 grad på en halv time.

Men varmen er vendt igen, og kl. 16.20 er termometeret kravlet op på 35,2 grader.

Næsten samtidig blev Borris rekord slået med 0,1 grad i Abed på Lolland, så det var ikke længe, Borris kunne holde fast på at have haft Danmarks varmeste julidag nogensinde.

Lidt endnu til landsrekord

Med Lollands 35,7 grader er dagen i dag nu på en delt 3. plads over varmeste dag i Danmark nogensinde.

Der er dog stadig et stykke op til førstepladsen. Den ligger nemlig på 36,4 grader og blev sat den 10. august 1975.

Se de nyeste temperaturer på DMI's kort her.