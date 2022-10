Fyn slukker for strømmen: Så vild er fynboernes besparelse

Fynboer er gode til at spare på strømmen.

Alene i september har fynboerne brugt 15.000 megawatttimer færre end i samme måned sidste år.

Det viser en rapport fra Energinet.



- Det svarer til cirka 10.000 fynboers årsforbrug, siger Marie Budtz Pedersen, der er afdelingsleder i Energinet.

Flere fynboer har allerede fortalt TV 2 Fyn, hvordan de har sparet på strømmen, og hvordan energikrisen påvirker dem.

Vi har tidligere fortalt om Søren Bach Jensen, som gjorde alt det rigtige for den grønne omstilling, men som forventer at hans elregning rammer 100.000 kroner, og om Mette Nielsen, der er blevet bange for at bruge strøm, og derfor er stoppet med at lave varm mad.

- Jeg har slukket den ene fryser, jeg er stoppet med at lave varm mad, vores powerbanks lader vi op på campingpladsen, og vi har ikke tændt for varmepumpen endnu, sagde hun for en uge siden.

Det er helt normalt

De 15.000 megawatttimer svarer til et fald på seks procent.

Ifølge adfærdsforsker på Roskilde Universitet Pelle Guldborg Hansen er det en helt normal reaktion hos forbrugerne.

- Når ting bliver dyrere, sparer man på det, der er dyrere. Det er det, der kaldes priseffekten, siger han.

Han tilføjer, at danskerne i øjeblikket generelt sparer på energien. Og det er der en klokkeklar årsag til.

- Folk er med på, at det her skyldes krigen i Ukraine.

- Normalt når priser stiger, sætter det sig som en utilfredshed. Det gør det ikke her. Her ved forbrugeren, hvad det skyldes, og man kan sige, at de derfor er mere beredvillige til at tilpasse sig og finde måder at spare på, siger Pelle Guldborg Hansen.

Kan ikke blive ved med at falde

Selvom forbruget er faldet, er det ifølge Marie Budtz Pedersen ikke en udvikling, vi skal forvente bliver ved.

- Der sker en elektrificering af samfundet. Vi får elbiler og varmepumper, og elektriske busser, tog og lastbiler ser vi flere af, siger hun.

Den vurdering bakker adfærdsforsker Pelle Guldborg Hansen op om:

- Det vil overhovedet ikke fortsætte. Nu er man villig til at yde en ekstra indsats, men i det øjeblik, at priserne falder, vender folk tilbage det tidligere forbrug.