Fyn vil tirsdag få perioder med sol

Det bliver en tør tirsdag holder tørt, og det gør det også i de kommende dage.

Et kig frem viser, at der er et ordentligt skud varme på vej.

Det når Fyn både torsdag og fredag, hvor vi begge dage kan komme op på 29 grader. Lørdag falder temperaturen et par grade.

- Det betyder, at Fyn kan få en lokal hedebølge, siger TV 2 Vejrets vært Ellen Nybo.