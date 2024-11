Fynbo Bah efterlyser landsholdsgennembrud

Fynske Alexander Bah er startet inde i ni af fodboldlandsholdets seneste ti kampe, men han har ikke helt fået sat det aftryk, han drømmer om.

Den 26-årige back fra Benfica har ikke været så chanceskabende, som han har håbet, og statistikkerne viser da også, at perioden har været uden mål eller assister.

Derfor kan man ikke sige, at han har fået et gennembrud på landsholdet, selv om han er fast mand, mener han.

- Jeg føler ikke, at jeg har fået mit endelige gennembrud. Jeg føler, at jeg har mere at give af. Til daglig spiller jeg på et rigtig højt niveau, hvor jeg er stabil og spiller hver gang. Jeg håber at kunne tage flere af de offensive elementer fra min dagligdag med ind på landsholdet.