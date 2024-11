På 63 dage cyklede den tidligere Sirius-slædefører Simon Flening fra vest til øst i USA med det formål at forsøge at blive klogere på det amerikanske folk inden det forestående præsidentvalg.

Men hvad fik ham til at forlade de tykke rammer i Danmark for at tilbagelægge mere end 7.000 kilometer på en cykel. Det fortæller Simon Flening mere om i artiklen herunder.