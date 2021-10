Fynbo får wildcard til VM i speedway

Det var ventet, at et wildcard ville tilfalde Leon Madsen, mens det er mere overraskende, at også fynske Anders Thomsen har fået en plads.

Der blev i alt uddelt fem wildcards, og de øvrige tre gik til Jason Doyle, Robert Lambert og Martin Vaculik. Det oplyser Det Internationale Motorcykelforbund (FIM) i en pressemeddelelse.

Fra 11.-plads til VM

Leon Madsen blev i år nummer syv i VM-serien, mens Anders Thomsen fra Munkebo sluttede på 11.-pladsen. Mikkel Michelsen, der kun deltog i et grandprix, blev nummer 18 med 9 point.

Madsen mente da også, at han lå lunt i svinget til at få et wildcard, da det sidste grandprix var kørt i weekenden.

- Når man bliver nummer to til europamesterskabet, ligger nummer fem i den hårdeste liga i Polen, er udtaget til det danske landshold og er tæt på at nå en sjetteplads ved VM, samtidig med at jeg i begyndelsen af sæsonen fik et forstrakt ledbånd og korsbånd i mit knæ, synes jeg, det taler for sig selv, sagde han til Ritzau søndag.