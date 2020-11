Fynbo fra udvalg bag sangbog: Naturligt med kraftige reaktioner

122 sange har måttet vige pladsen i Højskolesangbogen til fordel for 151 sange, der ikke tidligere har været at finde i den lille blå bog.

Fravalget af Shu-bi-dua's 'Danmark' og tilvalget af Isam B's 'Ramadan i København' har mødt kritik fra blandt andre Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaard.

Men det er naturligt, når der bliver reageret kraftigt på den slags udskiftning, mener Mette Sanggaard, der er forstander på Ollerup Efterskole og med i det udvalg, der har valgt sangene til den nye udgave af Højskolesangbogen.

- Jeg tænker, at vi jo naturligt skal være uenige om de sange, der skal være i den bog.

- Forhåbentlig stemmer de 601 sange, vi har valgt, ikke overens med et eneste menneskes personlige præferencer. Forhåbentlig har vi ramt bredt. Derfor vil der også komme kritik, siger hun til TV 2 Fyn.

10.000 muligheder

Arbejdet med at udvælge sangene har ifølge forstanderen bestået i først at blive klog på, hvilket materiale der er at vælge imellem, og derfor har man været igennem omkring 10.000 sange.

Derefter er det seks personer store sangbogsudvalg gået efter sange med kvaliteter, der også er i de sange, som den tidligere udgave indeholder.

- Det er sange med eksistensfilosofisk efterklang, og der er nogle sange, der knytter sig til naturlyrikken og de folkelige bevægelser, der er i Danmark, siger Mette Sanggaard.

Men udvalget er også blevet pålagt at fravælge omkring 150 sange. En sværere opgave end at vælge til, mener forstanderen.

- Det er jo sange, der allerede er i bogen, så det er ikke sådan, at vi har kunnet sige med de sange, at den og den overhovedet ikke hører til i Højskolesangbogen. Vi er blevet bedt om at fravælge cirka en fjerdedel af det repetoire, der er, og det har vi været nødt til at løse, siger hun og fortsætter:

- Vi har jo prøvet at vælge de sange, vi synes, man bedst kan undvære.

En identitetspolitisk vogn

Selvom Mette Sanggaard har en forståelse for, at der kan komme kritik, når man ændrer i Højskolesangbogen, så mener hun, at nogle bliver for låste i, hvad sangbogen kan og skal.

- Jeg synes, at vi indimellem bliver spændt for en identitetspolitisk vogn, hvor det er enten eller spørgsmål, hvor jeg tænker, at det slet ikke er det, det handler om.

- Musikken i Højskolesangbogen udvikler sig jo også, og det er vores opgave at prøve at afsøge nye veje for fællessangen for at sikre os, at den stadig er aktuel, og at det ikke på et tidspunkt bliver sådan en gammel ting.

Den netop udkomne sangbog er den 19. udgave, siden den første gang udkom i 1894. Det er 14 år siden 18. udgave udkom.

På Højskolesangbogens hjemmeside kan man se en liste over de fravalgte sange, og de nye sange i bogen.