Fynbo kan ikke få fjernvarme - bor for tæt på varmeværket: - Vi kan gøre endnu mere, end vi gør nu

Støtter omlægning økonomisk

Dan Jørgensen (S) forstår godt frustrationerne hos Flemming Jensen, for han ser gerne, at flest mulige hurtigt får omlagt til fjernvarme.

Hvad tænker du om, at man kan bo 350 meter fra fjernvarmenetværket og have et stort rør i sin forhave, men så alligevel få et nej til skifte sit gasfyr ud med fjernvarme?

- Jeg kan ikke forholde mig til de tekniske årsager, som der har måtte være for fjernvarmeselskabet, siden at det ikke har kunnet lade sig gøre. Men jeg kan sige helt generelt, at vi jo gerne vil have så mange som muligt på fjernvarmen hurtigt, siger Dan Jørgensen (S) og fortsætter:

- Det vil sige, at vi altså støtter omlægningen økonomisk. Det skal være rentabelt for den enkelte familie at omlægge til fjernvarme, og vi gør også alt, hvad vi kan, hvis der skulle være lovgivningsmæssige barrierer eller andet, som skal ændres i den forbindelse.





Når du hører eksemplet med at bo 350 meter fra fjernvarmeværket og have et rør lige foran sit hus, men stadig ikke kan få fjernvarme - er det ikke lidt skørt?

- Jeg kender ikke de tekniske grunde til, at det ikke har kunnet lade sig gøre for fjernvarmeselskabets side. Jeg kan forholde mig til det rent politisk, om hvorvidt rammerne i orden, og lovgivningen er i orden. Her gør vi, hvad vi kan for at gøre dette mere økonomisk rentabelt for borgerne at skifte.

- Det har vi også gjort med rigtig mange støtteordninger.