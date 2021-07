Fynbo kommer på besøg: I Soldalen ligner livet en miniudgave af Christinia

- Du kan jo prøve at få nogle af artisterne foran kameraet. De vil sikkert gerne, foreslår han og peger i den retning, hvor en international trup, der tæller fem personer og hele fire nationaliteter, træner.



Det lykkedes til fulde. Det samme gjorde rundturen i området, hvor en af de større bygninger er en gårdbutik, der ikke mindst indeholder dunke med most. Masser af most. Heldigvis er der smagsprøver. En blanding af solbær og æbler viser sig fra sin søde side.

Mosteri giver masser af most

- Njah, den kunne godt tåle lidt mere rødlig farve, svarer Aslak Gärtner, da jeg med tørstig tunge har rost den.

- Vi laver meget most i løbet af tre måneder om efteråret. 40 tons æbler bliver til 30 tons most. Vi henter æbler mange steder fra her på øen, fortæller most- og cirkusmanden passioneret. For han holder lige så meget af most som cirkus.

- Hvis ikke det var sjovt, så ville jeg ikke gøre det. Det er lidt hårdt sagt, men jeg gider ikke lave noget, jeg ikke synes er sjovt. Sådan er det, slår Aslak Gärtner fast.

Vi tager afsked fra hinanden med ønsket om god cirkus-festival. Han går i den ene retning for at udføre noget arbejde med en stor hammer, og vi kigger på cirkusartister der træner. Alt foregår roligt i Soldalen. Et stykke Bornholm der er helt sig selv.

Verbalt cirkus

Det er, selvsagt, svært at vurdere en attraktion man ikke har set. Så Cirkus i Soldalen falder denne gang uden for karakterskalaen. Vi har hørt om det. Endda med mange passionerede ord. Men vi undlader derfor at uddele røde klovnenæser på skalen, der ellers går op til hele seks af slagsen. Sådan må det være denne gang. Og det har de det sikkert helt fint med i Soldalen.