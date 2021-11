Fynbo på Christiansborg: - Jeg er kommet for at kæmpe for handicappedes rettigheder

Mødet fandt sted fredag, hvor han understregede, at han ikke mener, indsatsen er tilstrækkelig i dag.

- Jeg kom for at kæmpe for døves og andre handicappede rettigheder, så det er nemmere for dem at komme ind på arbejdsmarkedet, for der er mange udfordringer, som det er i dag, siger han til TV 2 Fyn.

- Det er ikke nok, det man gør. Man kan sagtens gøre mere for at vise arbejdsgiverne, at de har muligheder. Jobcentrerne er ikke altid gode nok til at rådgive. Det kan blive meget bedre.



13.000 flere i arbejde

I 2019 besluttede den daværende regering en målsætning om, at 13.000 flere med svære handicap skal i arbejde frem mod 2025. Den nuværende regering har valgt at holde fast i målsætningen og har sat knap 130 millioner kroner over fire år af til indsatsen.

- Vi skal for det første blive klogere på, hvad situationen er både i forhold til arbejdsgivere og i forhold til jobcenteret og i forhold til hjælpemidler. Og så skal vi finde ud af, om der er nogle politiske greb, som Folketinget kan tage for at få flere handicappede ind på arbejdsmarkedet, siger Stén Knuth.