Fynbo skal til VM i karaoke: Det er ikke kun stive teenagere, der synger

Hvor de uslebne diamanter spottes

Bjarne Hjelm har været karaokevært på forskellige barer i Århus i 20 år og skal til sætte gang i endnu karaokeaften. Derudover er hans landstræner for det hold af sangere, der skal afsted til Finland, og han går derfor meget passende under navnet Karaokekongen.



- Den største misforståelse om karaoke er uden tvivl, at det kun er stive teenagere, der synger karaoke. Men der kommer altså folk, som godt kan finde ud af at synge og som sagtens kunne have sunget i et professionelt band, fastslår Bjarne Hjelm.

- Karaokebarer er helt sikkert et sted, hvor de her uslebne diamanter kommer og bare venter på at blive spottet.