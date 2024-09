Søren Kragh Andersen kommer fra næste sæson til at køre for Mads Pedersen og Mattias Skjelmoses Lidl-Trek mandskab. Det meddeler holdet på X. Fynboen har to Tour-etapesejre fra 2020 på sit cv og har i de seneste to sæsoner været hjælperytter for superstjernen Mathieu van der Poel. Det skriver TV 2.