Fynbo skraber sig til "ukendt" gevinst - "tænkte bare HVAD!?"

Hun vidste slet ikke, at det var en mulighed, men da hun var færdig med sit skrabelod, sad en fynsk kvinde med hovedgevinsten på 3,6 millioner kroner - en gevinst, der udbetales som en ekstra månedsløn på 20.000 kroner de næste 15 år.

- Jeg tænkte bare HVAD!? Normalt vinder man jo kun 100 kroner, så jeg begyndte bare at hyperventilere. Det kom så uventet! fortæller kvinden til Danske Spil.



Kvinden fortæller, at hun allerede nu kan komme på en masse ting, hun kan forsøde tilværelsen med, og at pengene ikke kommer alle sammen på en gang, gør nu ikke så meget for hende.

- Den 26. i hver måned går der 20.000 skattefrit ind på min konto. De næste 15 år. Tænk, at jeg har en rig onkel, som hedder Danske Spil! griner hun.