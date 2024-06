Fynbo slettede mail om milliongevinst i Lotto

En heldig kartoffel bosat på Fyn fik det, som mange vil beskrive som en drømmemail fra Danske Spil. Men slettede den uden at kigge, og anede ikke han havde vundet en million.

- Jeg plejer jo ikke at vinde mere end for eksempel 142 kroner. Det havde jeg lige gjort i Eurojackpot om fredagen, og så brugte jeg dem på at spille Lotto om lørdagen. Om søndagen fik jeg så en mail med ordene ’tillykke, du har vundet’, men den slettede jeg bare, for jeg troede, det var 142 kroner som sædvanligt, fortæller han i en pressemeddelelse fra Danske Spil.

Det var først flere dage senere han fik logget ind på sin konto ved Danske Spil, og opdagede han havde vundet en million i millionærchancen.

- Dér blev jeg overrasket. Jeg vidste, at der kun skulle stå fem kroner, men der var godt nok mange nuller! Så overførte jeg straks alle pengene til min NemKonto, fortæller manden der først turde tro på det, da pengene gik ind på kontoen.

Pengene er beskedent gået til rullegardiner i udestuen og et økonomisk tilskud til børnene, ligesom noget gæld er blevet afbetalt. De fleste af pengene har han dog endnu.