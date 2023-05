Fynbo står midt i valggyser, imens verdens magtelite kigger på: - Helt vildt

- Jeg er nødt til at sige, at der er en vis spænding i luften. En blanding af angst og fest. Man er nervøs.

Det nyvalgte fynske folketingsmedlem for Socialdemokratiet Kim Aas er eneste danske valgobservatør ved valget i Tyrkiet søndag. Et valg der betegnes som det vigtigste i 2023.

Den tyrkiske socialdemokrat Kemal Kilicdaroglu står nemlig - næsten uden fortilfælde - som en reel udfordrer til præsident Recep Tayyip Erdogan, der har siddet på magten i to årtier. Ifølge meningsmålinger står socialdemokraten nemlig til at få et par procentpoint flere stemmer end Erdogan.



Og det tætte løb har været med til at sætte en vis kriller i maven hos den nyvalgte fynbo, der skulle have rejst til Tyrkiet med sin noget mere erfarne kollega Søren Søndergaard (EL), der dog fik afvist indrejse til landet.

- Det er helt vildt at være her. Det er jo noget anderledes i forhold til at stemme på Fyn, siger Kim Aas, der beretter om stor politi og militær tilstedeværelse ved valgstederne.



På trods af det store sikkerhedsopbud oplever fynboen dog en enorm interesse for at stemme blandt de lokale i byen Diyarbakır, hvor han agerer valgobservatør. Omkring 65 procent har stemt ved mange af de lokale valgsteder, da TV 2 Fyn taler med Kim Aas.

- Overordnet set er der en stor vilje til at tage imod os, men man vil meget gerne vide, hvem vi er. Indtil videre er det dog gået ganske fornuftigt.