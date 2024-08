Fynbo udpeget til stort job i Bruxelles

Fra EU til Fyn - og nu tilbage igen

Det bliver som bekendt ikke første gang, at Dan Jørgensen sætter kursen mod Bruxelles. I årene fra 2004 til 2013 var han medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet.

Undervejs i perioden meldte han sig i december 2011 på banen som fynsk folketingskandidat. Der gik dog adskillige år, før fynboerne næste gang skulle til stemmeurnerne. Det skete først i juni 2015.

I mellemtiden blev Dan Jørgensen i 2013 gjort til minister i den daværende Thorning-regering. Hans første ministerpost blev dermed som minister for fødevarer, landbrug og fiskeri frem til 2015.

Sidenhen fulgte i den rene S-regering fra juni 2019 til december 2022 jobbet som klima-, energi- og forsyningsminister.

Frem til kommissær-udnævnelsen onsdag har Dan Jørgensen i den nuværende regering haft titlen som minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik.

Engell: - Får en let gang i EU

Når man kigger ned over fynboens politiske karriere, kan man ifølge politisk kommentator Hans Engell tale om, at Dan Jørgensen på det nærmeste "uddannet" sig til at blive EU-kommissær.

Han peger på Dan Jørgensens baggrund som medlem af Europaparlamentet, at han har været minister ad flere omgange - "ikke mindst for klimaområdet", samt fynboens gode europæiske netværk uden for Danmark.



- Mit indtryk er også, at han står stærkt ved Ursula von der Leyen (formand for EU-kommissionen, red.). Og hans faglighed er i orden. Så han vil være en af de kommissærer, der får en let gang i EU, vurderede Hans Engell tirsdag over for TV 2 Fyn forud for den officielle udmelding fra regeringen onsdag.