En ældre mand fra det vestlige Fyn vandt kort før nytår den helt store gevinst på en lotto-kupon, som han stort set havde glemt, at han havde.



Men han vil ikke bruge pengene på sig selv. Lottogevinsten skal nemlig gå til at glæde børn og børnebørn.

- Jeg har ingen planer om at bruge pengene på at købe noget til mig selv. Og jeg vil heller ikke rejse, det er jeg for gammel til, synes jeg. Pengene skal komme mine børn og børnebørn til glæde.