Fynbo vinder en million og bruger det hele på rekordtid

En ældre mand fra Fyn havde længe drømt om at vinde den store gevinst i Lotto. Da han endelig var heldig, vidste han lige præcis, hvad pengene skulle gå til, og så var gevinsten hurtigt brugt.

Så på under en måned var gevinsten på en million kroner væk igen.

- Det føles bare godt. Nu skylder vi ikke nogen noget som helst. Vi har det virkeligt godt. Det er en drøm, der er gået i opfyldelse, det er skønt, siger den anonyme fynbo til Danske Spil.

En portion af gevinsten gik til at betale huslånet ud, og lige så mange penge gik direkte videre til børn og børnebørn, som i sagens natur også blev vældigt glade for gaven.

Der er stadig et mindre, femcifret beløb tilbage på kontoen, og de skal blandt andet gå til lidt øget komfort i dagligstuen.

- Vi skal have to nye, ens lænestole, der kan klappe ud med skamler og det hele. Det vil vi godt ofre på os selv. Men ellers har vi det, som vi skal have, siger manden, som kortvarigt var lottomillionær og nu i stedet er gældfri.