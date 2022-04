Fynbo vinder for første gang parasports ildsjælepris: - Jeg er målløs

Og efter prisoverrækkelsen blev det fejret med et slag bowling. Her var begejstringen hos Mona Bober heller ikke til at skjule ude på banerne.

- Det var simpelthen den vildeste overraskelse, som jeg har fået. Jeg glad, beæret og stolt over at stå her. Det er en stor glæde, siger hun.

- Det er så livsbekræftende at have med de her mennesker at gøre. Jeg bliver glad i låget hver evig eneste onsdag. Det er dejligt.