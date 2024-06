Fynboer advares mod giftig plante, der kan "gå i panik"

Alvorlige forbrændinger

Det er saften fra kæmpebjørneklo, der er giftig, så du skal undgå at få hudkontakt med planten, hvis du fjerner den eller møder den i naturen.

- Saften gør huden ekstremt følsom over for sollys og kan give alvorlige forbrændinger, oplyser Svendborg Kommune.

Når du fjerner planten, skal du derfor huske handsker, briller, støvler og anden beskyttelse.

- Hvis man får plantesaft på huden, skal man inden 20 minutter vaske hudområdet med vand og sæbe, og huden skal beskyttes mod sollys i mindst 48 timer, oplyser Miljøstyrelsen.

Panikskud

En af måderne at bekæmpe planten på er at klippe skærmen af den, når den snart blomster. Et par uger senere kan planten dog “i panik” for at overleve sætte såkaldte panikskud, der også skal fjernes, hvis du skal bekæmpe den.

Det er ikke kun mennesker, der finder kæmpebjørneklo uønsket. Fugle, sommerfugle og de fleste andre dyr vil ikke leve under bjørneklo, og kun ganske få insekter og snegle kan leve der.

Planten kom til Danmark for 200 år siden, men har for alvor spredt sig i de seneste årtier.

Den blomstrer i juni og juli og kan desuden kendes på dens store, grønne og meget spidse blade, der kan blive op til 170 centimeter brede. Den kan blive op til tre meter høj.