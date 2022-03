Fynboer får svar: Hvad handler krigen i Ukraine egentlig om?

Frederik fra Bogense spørger:

Skal vi frygte, at Putin vil gå så langt, at han vil bruge atomvåben, eller angribe et NATO-land?

Svar: For at forhindre Nato i at støtte Ukraine har Putin truet med at bruge nukleare våben, og det har allerede virket. De vestlige lande er blevet mere forsigtige med deres reaktioner. Problemet med Putin er, at der ingen analytikere er, der rigtigt kan forudsige, hvordan Putin vil reagere, og om han vil bruge atomvåben. For nogle uger siden havde de fleste vestlige politikere, analytikere og forskere sagt, at krigen i Ukraine ikke var realistisk, fordi Putin ville imødese for store økonomiske tab, men nu oplever vi en rigtig brutal krig på trods af alle analyser.

Kristen fra Nyborg spørger:

Ukrainerne (kosakker) - er de ganske uskyldige? Hvordan har ukrainerne behandlet det russiske mindretal, der er cirka 17 procent af befolkningen?