Fynboer får svar: Hvad sker der, når ukrainerne kommer til Fyn?

Det korte svar er "ja". Allerede når ukrainerne kommer ombord på bussen i Krakow, er der sørget for mad og hygiejneprodukter. Når bussen rammer Fyn, står nødhjælpsfolk klar til at hjælpe dem, så de ikke strander i Strib, men får den hjælp, de har brug for. Der er allerede sørget for værtsfamilier til de op mod 40 ukrainere, der køres til Danmark onsdag.

Foruden de mange gode spørgsmål, TV 2 Fyn har fået, har flere fynboer også tilbudt at tage imod ukrainske flygtninge, når de kommer til Danmark.