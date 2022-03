Fynboer får svar: Hvad vil du gerne vide om krigen i Ukraine

Det er vigtigt, at et medie som TV 2 Fyn hjælpe fynboerne med at finde svar på alt lige fra, hvordan kan vi hjælpe til, hvorfor er der udbrudt krig, mener Esben Seerup, direktør på TV2 Fyn.

- Krigen har berørt os alle sammen. Og jeg ser det som vores opgave at samle de spørgsmål, som folk måtte have i den her situation og finde dem, der kan give de rigtige svar, siger han.

Ved at finde svarene klæder TV 2 Fyn sammen med Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis, der nu står sammen om "Fyn hjælper Ukraine", fynboerne på til at navigere og handle midt i en krise.