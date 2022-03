Fynboer får svar: Hvordan hjælper jeg bedst Ukraine?

Gerda Madsen har arbejdet for Røde Kors i 11 år og var blandt andet med til at koordinere hjælpen, da flygtninge fra Syrien i 2015 vandrede ind i Danmark ad motorvejen. Før det arbejdede hun 35 år som kantineleder i Danske Bank, og det har givet hende rutine i at lede og fordele opgaver.

Det bruger hun nu dagligt i sit arbejde for Røde Kors i Odense, hvor de er klar til at tage imod de flygtninge, der kommer fra Ukrainer.

- Når flygtningene kommer her, er vi klar med et beredskab af blandt andet støttepersoner, der kan hjælpe dem ind i det danske system. Vi har lektiecafeer og legestuer til børnene og masser af andre tilbud, der skal hjælpe dem med at falde til, siger Gerda Madsen