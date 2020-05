Fynboer får svar: - Hvorfor er jeg sendt hjem uden løn?

Lisbeth Frydendahl har som så mange andre ikke været på arbejde siden den 12. marts.

Til gengæld har hun ikke fået lønkompensation.

Årsagen er, at hun som handicapledsager for fire voksne borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune er timelønnet. Som timelønnet ophørte ansættelsen principielt den dag, hun blev sendt hjem fra sit arbejde på grund af corona-udbruddet.

- Jeg har også regninger og en husleje, der skal betales. Og selvom jeg ikke arbejder fuld tid som ledsager, er de penge vigtige for mig, siger Lisbeth Frydendahl.

Hun har haft en mindre opsparing, som hun indtil videre har brugt til at betale sine regninger med, men den varer ikke evigt.

Derfor har hun både kontaktet sin egen kommune og Kommunernes Landsforening for at få hjælp og svar, men Faaborg-Midtfyn Kommune kan ikke hjælpe hende, og KL har endnu ikke svaret.

Fynboer får svar Hvorfor kan timelønnede ledsagere ikke få lønkompensation? Vi er hjemsendt af kommunen på ubestemt tid. Vi har også regninger, som skal betales. Lisbeth Frydendahl

Brud på overenskomst

Et opkald til fagforeningen FOA afslører, at Lisbeth Frydendahls ansættelse som timelønnet handicapledsager faktisk er et brud på overenskomsten mellem Kommunernes Landsforening, FOA og 3F.

Sådan lyder konklusionen fra Asbjørn Andersen, der er chefkonsulent for FOA.

- Kommunerne tror, de kan ansætte ledsagere på timeløn. Men der foregår et overenskomstbrud, siger han.

Læs også Op og ned i hjælpepakkerne: Kan blomsterbutikken og dartklubben få hjælp?

Ifølge overenskomsten skal ledsageren fastansættes, når ansættelsen strækker sig over mere end en måneds beskæftigelse.

Når en handicappet får en bevilling til en ledsager, er der netop tale om en bevilling på et fast timetal om måneden i en længere periode.

Problemet er, at langt de fleste ledsagere ikke er i en fagforening. Heller ikke Lisbeth Frydendahl, der ikke synes, hun har råd til kontingentet, fordi hun ikke arbejder på fuld tid.

Overenskomst for handicapledsagere § 2. Afgrænsning – månedslønnede og timelønnede Stk. 1: Handicapledsagere, som er ansat til mere end 1 måneds beskæftigelse, aflønnes med månedsløn, jf. Kapitel 2. Bemærkning: Mere end 1 måneds beskæftigelse er fx ansættelse fra 1. november til og med 1. december samme år eller ansættelse fra 16. januar til og med 16. februar samme år. Stk. 2: Handicapledsagere, som er ansat til højst 1 måneds beskæftigelse, aflønnes med timeløn. Kilde: Overenskomst for Handicapledsagere, KL, FOA og 3F Se mere

89 procent er timelønnede

Der er ansat 3.314 ledsagere på landsplan.

Af dem er de 2.954 ansat på timeløn, hvilket svarer til 89 procent af den samlede gruppe. Det viser den seenste opgørelse fra FOA, som er baseret på kommunernes egne indberetninger.

- Det er min opfattelse, at langt de fleste burde være ansat på månedsløn, siger Asbjørn Andersen.

- Vi har snakket om, hvad vi skal gøre ved det. Vi varetager jo vores medlemmers interesser, og der er ingen fra den her gruppe, der henvender sig til os. Nu har vi tænkt os at gøre noget ved det alligevel, fordi det er så markant et problem, uddyber han.

Læs også Hvad undrer dig allermest lige nu? Spørg sundhedsekspert om coronavirus i aften

Faaborg-Midtfyn gør som de andre

I Faaborg-Midtfyn Kommune har Stine Justi, myndighedschef i Sundhed og Omsorg, ansvaret for ledsagerne.

Hun oplyser i en mail til TV 2/Fyn, at det er almindelig praksis at ansætte ledsagere som timelønnede.

- Ledsager-timerne er borgerens timer. Det vil sige, at ledsagerne bliver tilkaldt alt efter borgerens behov, og det kan være forskelligt fra måned til måned. Derfor er ledsagerne timelønnede og ikke månedslønnede. Det er ikke noget særligt i Faaborg-Midtfyn. Det er almindelig praksis i kommunerne, skriver hun.

Derfor blev Lisbeth Frydedahl og hendes timelønnede kolleger sendt hjem, da Danmark lukkede i marts.

Læs også Coronahjælp koster: Skal virksomheder betale skat af hjælpepakker?

- Da blev ledsagerordningen sat på pause. Det påvirkede desværre også ledsagerne og deres indkomst. Men i de seneste uger er der igen åbnet for, at borgerne kan få ledsagelse til aktiviteter uden for deres hjem efter en konkret vurdering, lyder det fra Stine Justi.

Vil i dialog med kommunerne

Men den går ikke, mener Asbjørn Andersen fra FOA.

- Ledsagerne er ansat af kommunen og ikke af den handicappede. De er ansat på baggrund af en kommunal bevilling til et fast antal timer. Deres arbejdstid opgøres efter et halvt år, hvorfor deres ugentlige eller månedlige arbejdstid kan veksle over det halve år, siger han.

Nu vil FOA i dialog med Kommunernes Landsforening for at få skabt bedre forhold.

For Lisbeth Frydendahl betyder svaret, at hun ægrer sig lidt over, at hun ikke er medlem af en fagforening.

- Men det er for dyrt for en som mig, som har så få timer om måneden, konkluderer hun.

Er der noget, du undrer dig over under coronakrisen? Vi undersøger, hvad der ligger bag - og forsøger at finde et svar. Du kan stille dit spørgsmål her: