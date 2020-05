Fynboer får svar: - Må jeg lade mit barn blive hjemme fra skole?

Ifølge Børne- og Undervisningsministeriet kan man tage en snak med barnets læge, hvis man er utryg ved at sende sit barn i skole. For de børn, der har et forløb på en børneafdeling, vil det være barnets børnelæge. Det kan for eksempel være, hvis man som forælder er i tvivl om, hvorvidt ens barn tilhører en risikogruppe, som ikke skal gå i skole, for eksempel hvis barnet er i et behandlingsforløb, hvor det anbefales at blive hjemme fra skole.

Hvis eleven deler bopæl med person, der er i risikogruppen, bør man også tage kontakt til sin læge for at få en konkret og individuel vurdering. Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at man som udgangspunktet godt kan deltage i sociale sammenhænge, for eksempel komme i skole, hvis man bor i husstand med en person, der er i øget risiko for at blive alvorligt syg med corona.

Kilde: Børn- og Undervisningsministeriet.