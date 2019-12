Fynboer gør klar til nytårsbrag: - Det bliver vel 2.500, når vi er færdige

Hos Stige Blomster på Kirkegyden i Odense blev der lørdag solgt andet end blomster og andre jordnære ting.

Her røg der også masser af nytårskrudt den ene vej - og ikke mindst masser af penge den anden vej.

Fynboerne deltager nemlig lystigt i årsskiftets nationalsport, hvor Dansk Erhverv forventer, at danskerne i år samlet vil fyre for over 400 millioner kroner fyrværkeri af.

Og sådan en omgang krudt kan hurtigt stikke af, når man bliver fristet hos Stige Blomster, måtte Heidi Straarup konstatere.

- Når jeg lige står og kigger på det, kan jeg hurtigt regne ud at så bliver det omkring 2.000 kroner for de batterier vi har valgt indtil videre. Og er der lidt pynt og lidt bordbomber ... så det bliver vel 2.500, når vi er færdige.

Ulrik Malmkvist fra Næsby havde sammen med sine børn også taget godt fra. Han vurderede, at der ville blive købt fyrværkeri for omkring 1.500 kroner.

Til gengæld havde odenseaneren Lars Andersen godt styr på, hvad der skulle købes ind og til hvad:

- Vi køber primært noget fyrværkeri til omkring klokken 12, og så noget til børnene til i løbet aftenen, fortalte Lars Andersen og vurderede at når der var betalt, ville der stå et beløb på mellem 600 og 700 kroner på bonen.

Krudtstramninger?

Selvom Heidi Straarup var klar til, at handle for 2.500 kroner fyrværkeri, er hun lun på, at reglerne for nytårskrudtet bliver strammet.

- Det er måske i orden. Vi kommer fra landet af, men alligevel kan vi høre, at folk skyder af som om ... Hvis det bliver lavet sådan, at private ikke må købe fyrværkeri, så er den jo ikke længere. Så må det bare være sådan.

- Hvis folk ikke kan finde ud af at styre det, så må det bare stoppe, mener Heidi Straarup.

Partier vil stramme op

Fredag meldte både Enhedslisten og Alternativet fra Christiansborg ud med stramninger på området. Ifølge Enhedslisten bør det kun være tilladt at fyre fyrværkeri af nytårsaften.

- Der skal være færre dage om året, hvor man må fyre af. Og der skal være bedre kontrol med salg af fyrværkeri. Der bliver solgt rigtig meget ulovligt fyrværkeri i Danmark, siger retsordfører Rosa Lund (EL) til Ritzau og tilføjer:

- For det tredje synes jeg, vi skal kigge på, om der skal være særlige steder i byer, hvor man må fyre fyrværkeri af, så der er styr på det

Det er tilladt at købe fyrværkeri mellem 15. december og 31. december. Den periode bør også forkortes, mener Rosa Lund, der imidlertid afviser et forbud mod fyrværkeri.

Et forbud står til gengæld på Alternativets ønskeliste. Partiet vil gerne have et totalforbud mod salg af fyrværkeri til private.

- Det vil vi af både sikkerhedsmæssige årsager og af hensyn til klimaet, siger Alternativets retsordfører Sikandar Siddique til Ritzau.

I første omgang bør forbuddet dog kun være for en periode for at finde den rette model. Ved et forbud kan eksempelvis kommuner stå for fyrværkeriet nytårsaften, mener Alternativet.

Et decideret forbud vil være en skam, mener Ulrik Malmkvist.

- Det håber jeg ikke bliver tilfældet. Jeg synes, det hører nytåret til.

Fynboerne hører sammen med jyderne til de danskere der ifølge Dansk Erhverv bruger flest penge på fyrværkeri.

