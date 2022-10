Fynboer har skudt papegøjen: Mange har tjent millioner på at sælge deres hus

Jens Hald har tjent millioner på at sælge sit hus med havudsigt over Storebælt.

Det samme har flere tusinde andre.

7.975 husejere i Syddanmark har de seneste tre år haft over en million kroner i fortjeneste ved at sælge deres hus.

Fortjenesten glider efter hussalget direkte ind på sælgernes bankkonto - uden der betales skat af gevinsten.

Flere økonomer mener at boligejere som Jens Hald burde beskattes af fortjenesten, når huset sælges, fordi de store prisstigninger på boligmarkedet er skabt af et skattestop, som VK-regeringen indførte i 2001, og at priserne gør det umuligt for førstegangskøbere at komme ind på markedet.

Det giver Jens Hald ikke meget for.

- Det skal staten ikke blande sig i, siger han.

Jens Hald gav cirka to millioner kroner for sin grund på Østerøvej i Nyborg for 13 år siden og investerede så cirka fem millioner kroner i byggeriet af huset, der er på 335 kvadratmeter.



- Hvis førstegangskøbere ikke har råd til at bo i bymidten, må de bo længere udenfor byen. De kan ikke bo på Rådhuspladsen allesammen. De må starte som vi andre gjorde - beskedent, småt og så arbejde sig op, siger han.

Ekstraordinære fortjenester

Hos Frie Grønne er man enig med økonomerne om, at fortjenester skal beskattes. Der skal dog først betales skat af gevinsten, hvis den overstiger fem millioner kroner.

- Det er ikke Mohammed, Hanne eller Hr. Larsen, der har købt et hus i Nørre Aaby for 30 år siden og betalt af på det, som skal beskattes, når de sælger det igen. Det er de ekstraordinære fortjenester, der skal beskattes, siger Nishan Ganesh, der er folketingskandidat for partiet på Fyn.

På landsplan - med en klar overvægt i Nordsjælland og hovedstadsområdet - har 336 danskere boligejere siden 2019 scoret en fortjeneste på over ti millioner kroner i forhold til det beløb, de lagde i købspris - men også på Fyn kan man finde flere boligejere under den kategori.

TV 2 Fyn har kendskab til to huse i Middelfart og et hus på Langelinje i Odense, men der er givetvis flere.



To-cifret milliongevinst

De tre ejere, TV 2 Fyn har kendskab til, har tjent over 11 millioner kroner i forhold til købsprisen - for den ene ejendom er fortjenesten kommet i hus på bare ni år, mens de øvrige to år har haft værditilvæksten over 29 år.

Det viser en gennemgang, som analysefirmaet Kaas og Mulvad har gennemført for TV 2. De undersøgte data er alle boligsalg fra perioden 2019 til april 2022. I analysen indgår sommerhuse, villaer og rækkehuse med et matrikelareal på højst 1.400 kvadratmeter og ejerlejligheder samt anparter i boligerne. Analysen omfatter kun salg fra private.

Der er ikke taget højde for, hvad ejerne har betalt i boligskat igennem tiderne eller har foretaget af renoveringer eller forbedringer.

Mange millionærer

Frie Grønne har fremsat et beslutningsforslag i Folketinget tidligere på året, der skal sikre, at avancer i forbindelse med ejendomssalg beskattes progressivt.

I forslaget indgår det også at reglerne om udregning af den skattepligtige fortjeneste tager højde for blandt andet inflation og løbende klima- og miljøvenlige forbedringer.



- De ekstraordinære gevinster skal beskattes med for eksempel 27 procent, så er det samme niveau som kapitalskatten, siger Nishan Ganesh (FG).