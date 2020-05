Fynboer i alle aldre kan nu blive testet: - Det rart at vide, at det er en mulighed

Fynboer i alle aldre har siden onsdag kunnet bestille tests gennem coronaprover.dk. Det erfarer TV 2/Fyn.

Mandag blev det meldt ud i en pressemeddelelse fra Sundheds- og ældreministeriet, at alle danskere skal kunne blive testet for coronavirus.

I første omgang var det dog kun de 18-25 årige, der skulle kunne bestille tests. Det skulle så blive muligt for alle over 25 år at bestille test for COVID-19 i løbet af ugen.

Læs også Test for corona: - Vi har stadig ledige tider

Der blev ifølge et testcenter i Odense åbnet for bestilling af tests fra folk over 25 år onsdag.

Alle over 18 år kan derfor få foretaget en coronatest, hvis man bestiller en tid på coronaprover.dk.

Fynboer er glade for muligheden

TV 2/Fyn har i dag talt med flere fynboer, der glæder sig over at kunne blive testet.

- Det synes jeg lyder rigtig fint. Det giver jo god mening, hvis man mener, at det kan hjælpe på at begrænse virusspredningen, siger Simon Schandorff fra Odense.

Sådan bestiller du tid til en corona-test 1.Bestil en tid Log ind med NemID på denne side. Vælg derefter tid og sted for din prøve. 2.Inden du tager afsted Husk at medbringe dit gule sundhedskort. Hvis du ikke har det gule sundhedskort, skal du medbringe billed-ID (pas, kørekort eller legitimationskort). Mød op så tæt på den bestilte tid som muligt for at undgå smittespredning. 3.Når du møder op Når du møder op, skal du følge anvisningerne på prøvestedet Derefter vil du få taget prøven. 4.Svar på testen Du kan efterfølgende se dine svar på sundhed.dk eller i MinSundhed-appen. Kilde: Coronaprover.dk Se mere

Han er en af dem, der har følt sig frisk og rask under pandemien, og derfor er han endnu ikke testet.

- Men hvis jeg udviste de mindste symptomer, er det rart at vide, at der er mulighed for det, siger han.

Den holdninger deler Dorit Arnecke fra Brylle.

- Det er en god idé, når der nu er kapacitet til det. Selv føler jeg mig sund og rask, så jeg kommer ikke umiddelbart til at benytte mig af det. Men hvis jeg pludselig fik ondt i halsen og feber, ville jeg hurtigt komme afsted, siger hun.

Læs også Følg corona-situationen: Politiet anmoder anmeldere om hjælp til af finde syndere