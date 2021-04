Fynboer indgår millionhandel med tyske konkurrrenter

De fynske brødre Gustav og Johan Thybo og makkeren Philip Brechmann har solgt deres virksomhed Flyhjælp til deres tyske konkurrent og samarbejdspartner Flightright. Det skriver selskabet i en pressemeddelelse.

Flightright overtager alle anparter, mens Gustav og Johan Thybo fortsætter som direktører i Flyhjælp.

Administrerende direktør Gustav Thybo oplyser til Fyens Stiftstidende, at det er det rigtige tidspunkt at sælge virksomheden. Coronapandemien har ramt Flyhjælp hårdt, og salget har sikret likviditeten og de resterende 20 arbejdspladser.

- Nu opstod der en gylden mulighed for at blive en del af Flightright, som vi længe har haft et tæt samarbejde med, siger Gustav Thybo i pressemeddelelsen og tilføjer, at salget er det rigtige næste skridt for Flyhjælp:

- Sammen med Flightright vil vi kunne give endnu bedre service og indhente kompensationen hurtigere - også når der skal føres retssager uden for Skandinavien.

Gustav Thybo (billedet) og hans bror Johan fortsætter som direktører i Flyhjælp. Foto: Celina Dahl/Ritzau Scanpix/arkiv

Med få tusind kroner som startkapital så Flyhjælp dagens lys i kælderen hjemme hos brødrenes forældrene i Odense i 2015.

Hvad trioen har fået for Flyhjælp er en hemmelighed, men Gustav Thybo afslører overfor Fyens Stiftstidende, at der nu bliver råd til at købe hus og indfri et gammelt løfte han har givet sin mor, Mette Thybo, direktør i Naturama.

Han har lovet hende, at han vil invitere hende til middag i restauranten på Hotel d'Angleterre i København, når han var blevet millionær.

160.000 flypassagerer har fået hjælp

Flyhjælp har siden 2015 hjulpet over 160.000 flypassagerer i Danmark, Norge, Sverige og Finland med at indhente kompensation for flyrejser.

Selskabet havde i regnskabsåret 2019/2020 et overskud på 4,1 millioner kroner.

Flightright har en førende position på det europæiske marked og har ifølge Finans de senere år skaffet over 2,6 milliarder kroner i kompensation til kunder i Tyskland, Frankrig, Spanien, Italien, England, Østrig og Sverige.

- Med Flightrights finansielle styrke og 11 års erfaring i ryggen vil vi være i stand til at erobre yderligere markedsandele i Norden og sikre en stærk genopretning efter coronakrisen, siger Johan Thybo, som har titel af økonomidirektør i Flyhjælp.

