Fynboer kan få kviktest i Odense fra mandag

Kun tre uger nåede kvikteststederne at være lukket, før smitten i Danmark igen krævede, at man kan få en test og et hurtigt svar.

Derfor kan fynboer fra mandag få en gratis kviktest i Odense, mens der forventes at være etableret kvikteststeder i de ni resterende fynske kommuner inden ugens udgang. Det fortæller Brian Rosenberg, direktør hos Carelink, til TV 2.

- Vi er købt ind til en kapacitet på 19.500 test om dagen i regionen med ét teststed i hver kommune. Men som vi har gjort hele vejen igennem, ser vi tingene an og ser, om der er behov for yderligere teststeder, siger han.