Med 1.000 meter igen så det ud til, at det skulle lykkedes for det danske landshold i banecykling at cykle sig i finalen ved 4.000 meter holdforfølgelsesløbet ved OL i Paris.

Men det blev ved lige ved og næsten for de to fynboer Tobias Aagaard Hansen og Rasmus Lund Pedersen og deres to holdkammerater mod Storbritannien, der endte med sejren.

Det danske landshold har dog stadig mulighed for at vinde bronze.