Fynboer og jyder: Indfør bare beskatning boligfortjeneste

Som TV 2 og TV 2 Fyn kunne fortælle tirsdag har masser af danske husejere haft skattefri milliongevinster på at sælge deres huse under den økonomiske optur.

Og mens politikere og økonomiske eksperter diskuterer om, det ikke ville en god idé at beskatte avancen, er der tilsyneladende en overvægt af både fynboer og jyder i Region Syddanmark og i resten af landet, der mener, at Folketinget bør overveje en form for beskatning.

Det har blandt andre Frie Grønne allerede foreslået.

I en Megafon-måling lavet for TV 2 og Politiken svarer henholdsvis 43 og 42 procent, at de er enige eller overvejende enige i synspunktet "det ville være mere retfærdigt at beskatte fortjenesten ved salg af bolig i stedet for at beskatte boligens værdi løbende, som man gør i dag."

I den anden ende af skalaen er der kun henholdsvis 18 og 23 procent, der er overvejende uenig eller helt uenig i synspunktet.