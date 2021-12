Fynboerne bruger næstflest penge på fyrværkeri: Lasse køber krudt for 5.000 kroner

Ifølge Dansk Erhvervs tal forventes gennemsnitsbeløbet for køb af fyrværkeri at ligge på 160 kroner per husstand. Mens København og omegn samt Nordjylland forventes at bruge færrest penge med et gennemsnit på 130 kroner per husstand, ligger vestjyderne i top med 250 kroner per husstand. Fynboerne indtager andenpladsen med de 190 kroner i gennemsnit.

Men med flere raketter i luten, opfordrer Fyns Politi til, at man husker de regler, der også følger med.